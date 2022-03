Die Buwog stellte kürzlich ein weiteres Wohnbauprojekt in Wien fertig: Am Bernreiterplatz im 21. Bezirk präsentiert sich nun "Schöneck 13" mit 65 freifinanzierten Eigentumswohnungen - davon 5 Maisonette-Wohnungen mit Reihenhauscharakter im Innenhof. Für die Architektur des Projekts zeichnet schneider+schumacher Archtiekten ZT GmbH verantwortlich. "Schöneck 13" ist Teil der Buwog-Fertigstellungsreihe 2022: Allein in diesem Jahr bringt das Unternehmen über 2.000 Wohnungen auf den Markt - ein neuer Rekord für die Buwog. "Wir haben hier in Floridsdorf ein Projekt fertiggestellt, das Urbanität und Idylle optimal verbindet", erklärt Andreas Holler, Geschäftsführer der Buwog Group GmbH. "Gerade die überschaubare Anzahl an Wohnungen ...

