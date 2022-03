MPEG LA, LLC hat bekanntgegeben, dass seine AVC-Patentportfoliolizenz ("AVC-Lizenz") mit Wirkung zum 16. März 2022 erweitert wurde, um den gesamten Multiview-Videocodierungsteil ("MVC") der AVC-Spezifikationen abzudecken, einschließlich der MVC-Profile, die von der MVC-Lizenz von MPEG LA abgedeckt werden.

Obwohl die Abdeckung erweitert wurde, bleiben die Gebührensätze und Jahresobergrenzen für AVC-Lizenzen unverändert.

MPEG LA, LLC

MPEG LA ist der weltweit führende Anbieter von Lizenzen aus einer Hand für Standards und andere Technologieplattformen. Seit den 1990er Jahren leistet das Unternehmen Pionierarbeit für den heutigen Patentpool, der dazu beiträgt, die am weitesten verbreiteten Standards in der Geschichte der Unterhaltungselektronik zu produzieren, und erweitert den Zugang zu anderen bahnbrechenden Technologien. MPEG LA betreibt Lizenzprogramme für eine Vielzahl von Technologien, die mehr als 25.000 Patente in 94 Ländern mit rund 280 Patentinhabern und über 7.300 Lizenznehmern umfassen. Mehr als 2.000 Lizenznehmer erhalten die weltweite Abdeckung der AVC-Patentgruppenlizenz von MPEG LA aus einer Hand unter wesentlichen Patenten, die 41 Patentinhabern gehören. MPEG LA ist Anwendern bei der Implementierung der Technologien ihrer Wahl behilflich und bietet ihnen Lizenzlösungen an, die Zugang zu grundlegendem geistigen Eigentum, Betriebsfreiheit, ein geringeres Prozessrisiko und mehr Vorhersehbarkeit im Geschäftsplanungsprozess bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.mpegla.com.

