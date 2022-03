Für zunächst 21 Jahre bis zum 22. April 2042 wurde Classic Minerals (ASX: CLZ, FSE: 2I7) am 22. April 2021 die Bergbaupacht für das Kat Gap-Goldprojekt in Westaustralien erteilt. Schon wenige Tage später, am 30. April 2021, reichte das Unternehmen sein Bergbauprojekt einschließlich des Plans zur späteren Minenschließung zur Genehmigung ein. Diese wurde jetzt vom Department of Mines, Industry Regulation and Safety erteilt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...