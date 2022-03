Für Anteilseigner von E.ON kommt es heute knüppeldick. Schließlich kommt die Aktie mit einem Minus rund drei Prozent unter die Räder. Damit bildet der Titel heute das Schlusslicht . Ist das erst der Anfang oder wie geht es nun weiter?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur E.ON-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von E.ON der letzten drei Monate.Für eine ausführliche E.ON-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Kursrutsch hat die mittelfristigen Aussichten merklich getrübt. E.ON rutscht nämlich mit mächtig Geschwindigkeit auf eine wichtige charttechnische Unterstützung zu. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund zehn Prozent zum 4-Wochen-Tief. Dieser untere Wendepunkt lag bisher bei 9,64 EUR. Das Spiel geht jetzt also in die entscheidende Phase.

Ein Kurs von 11,08 EUR errechnet sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...