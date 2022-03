Powercell-Aktionäre werden heute auf eine harte Probe gestellt. So wird die Aktie rund drei Prozent nach unten durchgereicht. Durch diesen Rücksetzer beträgt der Preis nur noch 17,23 EUR. Sehen wir hier eine kurze Verschnaufpause oder geht es jetzt weiter runter?

Anmerkung der Redaktion: Gehen bei Powercell jetzt komplett die Lichter aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Powercell-Analyse einfach hier klicken.

Trotz der aktuellen Verluste sieht es noch ganz gut aus. Denn es fehlen nur geringfügige Gewinne für neue Kaufsignale. So reicht ein Plus von nur rund rund zweiundzwanzig bis zum 4-Wochen-Hoch. Dieses Hoch liegt bei 20,98 EUR. Auf uns warten also ein paar Tage voller Spannung.

Antizyklische Anleger könnten diesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...