Frankfurt am Main, 17. März 2022 - Zum 01.06. verstärkt die Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5) ihre Geschäftsführung um Julian Kappus, der zuletzt bei Bank of America verantwortlich für den Vertrieb strukturierter Finanzierungen in Kontinentaleuropa war. Während seiner bisherigen Tätigkeit begleitete Herr Kappus Versicherungen, Pensionskassen und Asset Manager beim An- und Verkauf im Bereich Alternative Investments. Er verfügt somit über ein tiefgehendes Verständnis des Teils der institutionellen Investorenlandschaft in der DACH Region, welcher bereits heute einen signifikanten und wachsenden Teil der LP Commitments im Wagniskapitalbereich ausmacht. Darüber hinaus ist Herr Kappus Mitgründer eines Berliner Investorennetzwerkes, und verfügt über langjährige eigene Investitionserfahrung als Business Angel.



Herr Kappus ist somit eine hervorragende Ergänzung des bestehenden Managements um Falk Schäfers, und wird die Schärfung des Profils der Heliad Equity Partners am Kapitalmarkt weiter vorantreiben. Gemeinsam vereinbart die Führung somit die notwendige Vorerfahrung, um mit dem derzeitigen Investment Team im aktuellen Marktumfeld die attraktivsten Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und umzusetzen, die Entwicklung des Portfolios nachhaltig zu unterstützen und den eingeschlagenen Wachstumskurs weiter zu verfolgen.



Mit der Erweiterung des Managements setzt Heliad Equity Partners damit die 2021 begonnene strategische Neuausrichtung fort und geht den nächsten wichtigen Schritt hin zu einem der führenden, gelisteten Wagnis- und Wachstumsfinanzierer in Deutschland.



"Das Start-up Ökosystem in Europa hat sich die letzten Jahre stark entwickelt und wir sehen eine nie dagewesene Qualität von jungen Technologieunternehmen, die heute ein integraler und zukunftsträchtiger Bestandteil unserer Wirtschaft und Gesellschaft sind. Ein wesentlicher Trend ist, dass diese Unternehmen deutlich später an die Börse gehen und daher der Großteil der Wertentwicklung im vorbörslichen Bereich und nur für einzelne Investorengruppen realisiert wird. Mit Heliad haben wir seit Mai 2021 angefangen in späterphasige Technologieunternehmen mit bewiesenem Product - Market - Fit zu investieren. Als börsennotierter Evergreen Fund schließen wir damit die Lücke zwischen privaten und öffentlichen Kapitalmärkten und ermöglichen einer breiten Investorengruppe frühzeitig an der Wertentwicklung mit einem angemessenen Chancen-Risiko-Profil und durch das Investment in eine liquide Aktie zu partizipieren. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Julian einen starken Partner für die Realisierung unserer Strategie gewinnen konnten. Seine Erfahrung komplementiert das Heliad Team in bestmöglicher Weise und wir sind überzeugt, Heliad zu einem führenden Wagnis- und Wachstumsfinanzierer in Europa zu entwickeln" sagt Falk Schäfers, CEO von Heliad.



"Die Pre-IPO Investment Expertise von Heliad, zusammen mit den ambitionierten Wachstumsplänen, welche seit 2021 durch Falk Schäfers und seinem Team verfolgt werden, haben mich von Beginn an begeistert. Ich freue mich mit meiner kapitalmarktseitigen Erfahrung zur weiteren erfolgreichen Entwicklung der Heliad beizutragen, und auch in Zukunft Finanzmarktinvestoren sowie Einzelanlegern Zugang zum Wachstumsmarkt Wagniskapitalfinanzierung zu ermöglichen" fügt Julian Kappus hinzu.



Über Heliad

Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsennotierte Investment Gesellschaft mit der Mission sowohl Unternehmer als auch Investoren gleichermaßen zu unterstützen. Die Gesellschaft investiert in marktführende Unternehmen unabhängig von Sektor und regionaler Herkunft mit dem Ziel die nächste Wachstumsphase anzutreiben. Die Heliad unterstützt als börsennotierte Gesellschaft mit einem starken Team und strategischen Partner Unternehmen vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu öffentlichen Kapitalmärkten.



Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur der Heliad, unabhängig von den üblichen Finanzierungslaufzeiten zu agieren, und bietet Aktionären bereits vor dem IPO einen einzigartigen Zugang zu Marktrenditen, ohne Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich der Größe der Investments und ohne Laufzeitverpflichtung. Weitere Informationen über Heliad finden Sie unter www.heliad.com oder auf LinkedIn.



Kontakt

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA

E-Mail: investor-relations@heliad.com



