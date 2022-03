Die Munich Re hat am Dienstag angekündigt, ihre Geschäfte in Russland zurückzufahren. Jetzt stehen ihre Kapitalanlagen in Russland und der Ukraine auf dem Spiel. Eine Mitteilung des Rückversicherers macht allerdings deutlich: Anleger brauchen sich trotzdem keine Sorgen zu machen.Aufgrund der umfangreichen Sanktionen des Westens kann die Munich Re Zahlungsausfälle bei Kapitalanlagen, die mit der Ukraine und Russland in Zusammenhang stehen, nicht ausschließen. Für die Kapitalanlagen gebe es ein erhöhtes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...