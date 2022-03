München (ots) -Klimaschutz bleibt auf der Agenda und das Vermeiden und Reduzieren von Treibhausgas-Emissionen ist das Gebot der Stunde. Doch was tun, wenn vermieden und reduziert wurde, so gut es geht? Dann ist die CO2-Kompensation das Mittel der Wahl.Das diesjährige Studiosus-Gespräch auf dem ITB Kongress rückte am 10. März deren Bedeutung als Klimaschutzinstrument in den Mittelpunkt, jetzt kann das Panel auf dem Youtube-Kanal der ITB online abgerufen werden (Link zum Studiosus-Gespräch: https://www.youtube.com/watch?v=U4DYLfFSfKM).Auf dem Podium diskutierten Dirk Inger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Reiseverbands (DRV), Dr. Stefan Gössling, Professor für Tourismus an der School of Business and Economics, Linnéuniversität Kalmar und Studiosus-Geschäftsführer Peter-Mario Kubsch.Kubsch plädierte dabei dafür, dass Reiseveranstalter die Treibhausgas-Emissionen, die durch Flug, Transport und Unterkunft entstehen, durch Investitionen in hochwertige Klimaschutzprojekte kompensieren und in den Reisepreis einschließen. Nur so lasse sich die Lücke schließen, die dadurch entstehe, dass eine technologische Lösung zur Reduktion von Treibhausgasemissionen erst in Jahrzehnten zur Verfügung stünde. Handeln sei aber schon heute gefragt, deswegen habe Studiosus 2021 den Schritt Richtung Vollkompensation gemacht und u. a. auch die Kompensationskosten für alle Flüge in den Reisepreis eingeschlossen.Eine Position, die Kubsch jetzt auch in einem Interview mit der touristischen Fachzeitschrift TRVL deutlich gemacht hat (Link zum TRVL-Interview: https://trvlcounter.de/interviews/11031-reisen-ist-viel-mehr-als-urlaub-machen/).Nachhaltig engagiert: Die Unternehmensgruppe StudiosusStudiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Eine hohe Kundenzufriedenheit, hervorragende Reiseleiter und ständige Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Neben Qualität und Innovation sind Sicherheit auf Reisen und Nachhaltigkeit wichtige Bestandteile der Firmenphilosophie. Unter Nachhaltigkeit versteht Studiosus, seinen Gästen das Kennenlernen fremder Länder und Kulturen in einer ökologisch vertretbaren und sozial verantwortlichen Form zu ermöglichen. So ist Studiosus unter anderem Gründungsmitglied des "Roundtable for Human Rights in Tourism" und im Klimaschutz engagiert. Neben Bus-, Bahn- und Bootsfahrten in den Zielgebieten kompensiert die Unternehmensgruppe Studiosus seit 2021 auch alle Flugreisen sowie die Hotelunterkunft inklusive der Verpflegung durch Investitionen in Klimaschutzprojekte. Zur Studiosus-Gruppe gehört auch die im günstigeren Rundreisen-Segment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo. Internet: www.studiosus.com und www.studiosus.com/Ueber-Studiosus/NachhaltigkeitPressekontakt:Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der UnternehmensgruppeTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: frano.ilic@studiosus.comOriginal-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40194/5173683