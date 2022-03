Boston (www.fondscheck.de) - Angesichts der geopolitischen Ungewissheit suchen die Anleger nach weniger stark betroffenen Marktsegmenten, wie etwa US-Aktien, so die Experten von State Street Global Markets in ihrem aktuellen "SPDR Strategie Espresso".Zwar könnte sich das globale Wachstum aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine verschlechtern, doch sei eine Rezession derzeit nicht eingepreist. Insbesondere nicht für die US-Wirtschaft. Diese sei tatsächlich kaum von russischen Rohstoffen, einschließlich Öl und Gas, abhängig. Die Experten seien der Meinung, dass im aktuellen Umfeld Large-Cap-Werte aus den USA, wie der S&P 500, die optimale Wahl sein könnten, da sie robuste Erträge und relative Krisenresistenz vereinen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...