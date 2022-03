Am kommenden Sonntag endet in den Betrieben die sog. Corona-Homeoffice-Pflicht. Mit der Neufassung der Arbeitsschutzverordnung obliegt die Gefährdungsbeurteilung und damit auch der Schutz der Beschäftigten künftig allein den Arbeitgebern. Vom kommenden Sonntag, den 20.03.2022, an enden in Deutschland die nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtenden Homeoffice-Regelungen für Arbeitgeber. Arbeitgeber können aber weiterhin im Einvernehmen mit den Beschäftigten die Arbeit im Homeoffice anbieten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...