Die Düsseldorfer Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009) will ihren Aktionären eine Dividende in Höhe von 3,30 Euro ausbezahlen. Damit wird die Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr (2,00 Euro) um 1,30 Euro oder umgerechnet 65 Prozent erhöht. Die Hauptversammlung des MDAX-Konzerns wird am 10. Mai 2022 stattfinden. Auf dem aktuellen Kursniveau von 164,20 Euro beträgt die derzeitige Dividendenrendite 2,01 Prozent. Rheinmetall erzielte ...

