BERLIN (dpa-AFX) - In den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Flughafen-Sicherheitsbranche ist noch keine Einigung in Sicht. Die Verhandlungen dauerten am Donnerstagnachmittag an, teilten beide Seiten mit. Die Gewerkschaft Verdi und der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDSL) ringen seit Mittwoch in der vierten Tarifrunde um eine Lösung. Den Gesprächen waren Anfang der Woche Warnstreiks an mehreren deutschen Flughäfen vorausgegangen. Sie hatten am Montag und Dienstag bundesweit zu zahlreichen Flugausfällen und Verspätungen geführt.

Die Gewerkschaft fordert unter anderem, den Stundenlohn für die Luftsicherheitsdienste um mindestens einen Euro pro Stunde zu erhöhen sowie die Löhne regional anzugleichen. Die Arbeitgeberseite wies das bislang als nicht leistbar zurück. Drei Verhandlungsrunden waren bisher ohne Ergebnis geblieben./maa/bf/DP/ngu