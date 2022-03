Der kanadische Düngemittelkonzern will seine Kapazitäten für den Kali-Abbau in diesem Jahr um ca. 1 Mio. auf 15 Mio. Tonnen ausweiten. Die Mehrproduktion ist vor allem für das 2. Halbjahr geplant. Damit reagiert der Konzern auf die Unsicherheiten aus dem Konflikt in Osteuropa mit negativen Auswirkungen auf dortige Kalibergwerke und Gegensanktionen von russischer Seite.



Die NUTRIEN-Aktie verteuert sich heute im US-Handel um 4,1 %, für den vergangenen vier Wochen wird + 32 % angezeigt.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



