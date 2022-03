Das Modell aus Bayern sollte dabei für Deutschland genutzt werden. Gerade Privathaushalte erwägen aufgrund der steigenden Energiepreise in der kommenden Zeit, in eine Photovoltaik-Anlage zu investieren.Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat seinen Bundeskollegen Robert Habeck aufgefordert, das bayerische Photovoltaik-Speicher-Förderprogramm für ganz Deutschland zu übernehmen. "Wegen der steigenden Energiepreise überlegen immer mehr Hauseigentümer in Deutschland, sich künftig mit Solarstrom vom eigenen Dach zu versorgen", sagte Aiwanger. Durch die Kombination mit einem Speichersystem könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...