ST. Louis, 17. März 2022 (ots/PRNewswire) -Die Akquisition baut die globale Präsenz von TricorBraun ausDas weltweit tätige führende Unternehmen für Verpackungen, TricorBraun, hat heute bekannt gegeben, den britischen Marktführer für feste Verpackungen Neville and More übernommen zu haben, um seine Präsenz in Europa und auf der ganzen Welt weiter auszubauen.Neville and More ist ein führender Anbieter von Glas-, Kunststoff- und Aluminiumverpackungen für viele bekannte Haushaltsmarken in mehreren Endmärkten, unter anderem in den Bereichen Gesundheitswesen, Pharma, Körperpflege und Lebensmittel und Getränke."Die Übernahme von Neville and More, einem angesehenen Marktführer auf dem britischen Verpackungsmarkt, ermöglicht es uns, unseren Kunden erweiterte Dienstleistungen und Lieferkettenoptionen anzubieten", erklärte Court Carruthers, Präsident und CEO von TricorBraun. Neville and More bietet seit 70 Jahren hochwertige und innovative Verpackungslösungen und wir freuen uns darauf, in das weitere Wachstum zu investieren. Wir freuen uns, das Team von Neville and More in der TricorBraun-Familie begrüßen zu dürfen."Alle Mitarbeiter von Neville and More bleiben bei TricorBraun. Das Unternehmen wird als eigenständige Geschäftseinheit unter der Bezeichnung Neville and More, ein Unternehmen von TricorBraun, weitergeführt. Joe Mazzilli, seit zehn Jahren Vertriebsleiter von TricorBraun für Großbritannien und seit vielen Jahren in der Verpackungsindustrie tätig, wird als Geschäftsführer von Neville and More fungieren."Angesichts unserer ähnlichen Werte und unseres gemeinsamen Engagements für außergewöhnlichen Kundenservice und hochwertige Produkte ist TricorBraun das ideale Zuhause für das nächste Kapitel von Neville and More", betonte Claire Sharpe, die Eigentümerin von Neville and More. "Wir freuen uns auf das zukünftige Wachstum von Neville and More mit einem so hoch anerkannten führenden Unternehmen für Verpackungen."Seit seiner Gründung arbeitet TricorBraun mit Managementteams zusammen, um das Wachstum von 32 Verpackungsunternehmen weltweit erfolgreich zu erwerben und weiter zu beschleunigen.Finanzielle Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt.Informationen zu Neville and More Geprägt von 70 Jahren Verpackungsinnovation und beständigem Wachstum konzentriert sich Neville and More voll und ganz auf die Lieferung von Plastikflaschen, Glasflaschen, Plastikdosen, Glasdosen, Aluminiumflaschen, Aluminiumdosen, Verschlüssen, Spendern, Sprühpumpen und Lotionspumpen.Informationen zu TricorBraun TricorBraun wurde 1902 gegründet und ist ein weltweit führender Verpackungshersteller und Nordamerikas größter Distributor von Primärverpackungen. Wir bieten innovative Lösungen für eine breite Palette von Kundenendmärkten in Kunststoff-, Glas- und Aluminiumbehältern, Verschlüssen, Spendern, Rohren und flexiblen Verpackungen. Unser preisgekröntes Design & Engineering Center bietet zukunftsweisendes Design, basierend auf Kundenkenntnis und kreativen Lösungen. Wir nutzen unser globales Know-how im Bereich Lieferketten, unsere ausgedehnte und nachhaltige Präsenz und unsere unübertroffene Kaufkraft, um die besten Beschaffungspartner und kostengünstigen Lösungen für unsere Kunden zu finden. TricorBraun beschäftigt 1.600 Verpackungsprofis, die an mehr als 70 Standorten in Amerika, Europa, Asien und Australien tätig sind.

Original-Content von: TricorBraun, übermittelt durch news aktuell