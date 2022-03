Der Schweizer Aktienmarkt hat seine jüngste Aufwärtsbewegung auch am Donnerstag fortgesetzt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat seine jüngste Aufwärtsbewegung auch am Donnerstag fortgesetzt. Allen voran die defensiven Schwergewichte haben den hiesigen Börsenplatz im späten Handel angeschoben. Gleichzeitig liess der Aufwertungsdruck auf den Schweizer Franken weiter nach, was ebenfalls half. Die Ölpreise zogen dagegen nach dem jüngsten Rückgang wieder an, ein Barrel der Nordseesorte...

