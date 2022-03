Das Food-Tech-Startup Keen 4 Greens hat eine Anlage entwickelt, mit der Lebensmittel aus Pilzfasern hergestellt werden können - nachhaltig, gesund und kostengünstig. Für die neue t3n-Serie BesserMacher haben wir mit den beiden gesprochen. Keen 4 Greens hat in seiner Seed-Runde 1,8 Millionen Euro eingesammelt. Mit dem Geld will das Foodtech-Startup seine Produktion veganer Lebensmittel skalieren und ein 6.000 Quadratmeter großes Innovation-Hub in Niedersachsen aufbauen. Das Unternehmen züchtet sogenanntes Myzelium (Pilzgeflecht) von Speisepilzen in einem selbst entwickelten Bioreaktor und will damit unabhängiger vom Weltmarkt für ...

