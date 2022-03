MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Compugroup von 72 auf 78 Euro angehoben und die mit "Buy" bestätigten Papiere auf die Liste ihrer "Top Picks" gesetzt. Analyst Knut Woller sieht den auf die Gesundheitsbranche fokussierten Softwarehersteller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie vor einer Phase steigender Profitabilität. Sein Kursziel orientiert er nun an den Schätzungen für das Jahr 2023. Erst Ende Februar hatte er die Aktien wieder zum Kauf empfohlen./tih/stw



ISIN: DE000A288904

