DXC unterstützt GEFA bei der Vorbereitung auf die Zukunft des Bankwesens

Die GEFA BANK, einer der führenden Finanzierungspartner für den deutschen Mittelstand und Tochtergesellschaft der Société Générale, hat DXC Technology (NYSE:DXC) mit der Teilnahme an einem wegweisenden Projekt zur digitalen Transformation beauftragt. Mit dem Programm "G-Rocket" werden die GEFA BANK und DXC Technology die geschäftskritischen Anwendungen und Daten der Bank vom bisherigen Rechenzentrum des Unternehmens auf die Plattform Azure Cloud von Microsoft migrieren.

GEFA BANK office in Wuppertal, Germany (Credit: GEFA BANK)

"Durch den Umstieg in die Cloud modernisiert die GEFA ihre IT-Infrastruktur und gewinnt mehr Flexibilität und eine höhere Skalierbarkeit", so Michael Quint, CIO der GEFA BANK. "Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner DXC haben wir ein Transformationsprogramm entwickelt, um uns sowohl in technologischer als auch in organisatorischer Hinsicht auf die Zukunft des Bankwesens vorzubereiten. DXC hat ein flexibles, durchgängiges Betriebsmodell implementiert, das auf dem Cloud-Compliance- und Sicherheits-Framework unserer Muttergesellschaft basiert."

Darüber hinaus hat DXC gemeinsam mit seinem Partnerunternehmen Microsoft ein Schulungsprogramm eingerichtet, mit dem ausgewählte Expertinnen und Experten der GEFA BANK auf den künftigen Betrieb der neuen Cloud-Lösung vorbereitet werden.

"DXC kann langjährige Erfahrung in der Banken- und Kapitalmarktbranche vorweisen. Durch Cloud-Computing hat sich das Tempo der Transformation und der Innovationen in diesem Sektor exponentiell beschleunigt", so Marc-Alexander Drews, Banking Capital Markets Sales Executive bei DXC. "Mit unserem Konzept «Cloud Right» unterstützen wir die GEFA bei der Umstellung ihrer Technologie auf die Cloud und befähigen ihre Mitarbeitenden aus den IT-Abteilungen, deren Potenzial voll auszuschöpfen."

Mit dem Umstieg auf die Azure Cloud werden die GEFA BANK und DXC die Anwendungsumgebung der Bank systematisch auf cloud-native Services wie Azure Kubernetes Service (AKS) umstellen. Dank diesem Containerisierungskonzept wird die GEFA BANK die Markteinführungszeit für neue Serviceangebote verkürzen und eine moderne Entwicklungsumgebung für innovative Finanzprodukte schaffen.

"Das Programm «G-Rocket» und die Cloud-Migration von geschäftskritischen Anwendungen stellen eine besondere Herausforderung dar. Aufgrund der positiven Erfahrungen aus unserer langjährigen Zusammenarbeit ist DXC genau der richtige Partner für diese Transformation", so Quint weiter.

Die GEFA BANK und DXC haben vor diesem Hintergrund vereinbart, ihre Zusammenarbeit bis Oktober 2027 fortzuführen. Die vollständige Migration des Rechenzentrums ist bis September 2022 geplant.

GEFA BANK

Die GEFA BANK kann mehr als 70 Jahre Branchenerfahrung vorweisen und ist einer der führenden Anbieter von Absatz- und Investitionsfinanzierungen für bewegliche Wirtschaftsgüter in Deutschland. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft der internationalen Bankengruppe Société Générale bietet ein breites Spektrum an Finanzierungsprodukten, darunter Leasing, Kredit, Mietkauf sowie Kauf- und Mietparkfinanzierung für den deutschen Mittelstand. Darüber hinaus bietet die GEFA BANK Tages- und Festgeldprodukte für Privat- und Geschäftskunden an.

Über DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) unterstützt weltweit tätige Unternehmen dabei, ihre geschäftskritischen Systeme zu betreiben und geschäftskritische Abläufe auszuführen und gleichzeitig die IT-Infrastruktur zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu gewährleisten. Bei der Bereitstellung von Services für den gesamten Enterprise Technology Stack vertrauen die weltweit größten Wirtschaftsunternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors auf DXC, um ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenservice zu erreichen. Mehr Informationen darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen hervorragende Leistungen erbringen, finden Sie unter DXC.com.

