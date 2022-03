Meta-Beschreibung: Der weltweit renommierte Anbieter von IDV-Lösungen, Shufti Pro, meldete die Einwerbung von 20 Millionen Dollar in einer Series-A-Finanzierungrunde unter der Leitung von Updata Partners, um die globale Expansion zu beschleunigen und die Produktentwicklung zu verbessern.

Der weltweite Marktführer für KI-basierte IDV-Lösungen, Shufti Pro, meldete, dass er im Rahmen einer Series-A-Finanzierungrunde unter der Leitung von Updata Partners, einer Wachstumsbeteiligungsgesellschaft mit Technologieschwerpunkt, 20 Millionen Dollar eingeworben hat.

Mithilfe des Investments sollen die weltweite Expansion von Shufti Pro beschleunigt und weitere Ressourcen bereitgestellt werden, um dem Unternehmen zu helfen, seine vollständig automatisierte Lösung, die Abhilfe mit Blick auf den unzulänglichen IDV-Prozess von Organisationen schafft, auf neue Märkte zu bringen, seine IDV-Lösungen zu verbessern und die Compliance-Suite zu vergrößern.

Shufti Pro möchte mit Blick auf KYC ein nahtloses digitales Kundenerlebnis ermöglichen und dazu bietet das Unternehmen ein breites Lösungsspektrum rund um die Identitätsüberprüfung an. Im Zuge der sich verändernden Welt und der sich beschleunigenden digitalen Transformation sind digitale Identitätsdienste inzwischen der Grundpfeiler solcher Unternehmen, die die Identität ihrer Kunden verifizieren möchten.

Für Unternehmen sind vertrauenswürdige IDV-Partner mit Blick auf die andauernde digitale Transformation wichtiger denn je. Victor Fredung, CEO von Shufti Pro, erklärte: "Unsere konfigurierbare und vollautomatisierte Plattform ermöglicht den Kunden die Einbindung eines reibungslosen Verifizierungsprozesses, der speziell auf ihre Geschäftsziele ausgerichtet ist und die Flexibilität bietet, die zur Erfüllung der Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen erforderlich ist. Dazu gehört auch die Möglichkeit, eine Lösung vor Ort bereitzustellen. Unser Bestreben ist es, die von grenzüberschreitenden Unternehmen geforderte weltweite Abdeckung zu bieten."

Weltweit gibt es Bedarf an einer flexiblen und konformen Lösung für Onboarding, Hintergrundkontrollen und Management, die grenzüberschreitend und unabhängig von Regionen, Geschäftsarten und Sprachen arbeitet. Die Welt verlangt nach einer umfassenderen Lösung für ihre digitale Krise und Shufti Pro reagiert auf diese Bedürfnisse mit einzigartigen Funktionen:

Automatisierung die fortschrittlichste vollautomatische Lösung.

Weltweite Abdeckung mit verschiedenen Lesefunktionen in allen wichtigen Sprachen, einschließlich Arabisch.

Konfigurierbar und höchst individualisierbar und dabei auf einzigartige Anforderungen spezialisiert. Es ist ein einzigartiger Vorteil auf dem Markt, dass unsere Lösung vor Ort installiert werden kann. Wir erfüllen auch die strengsten gesetzlichen Anforderungen wie VideoKYC in Deutschland oder die Vorratsdatenspeicherung in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Das Unternehmen betreut bereits mehr als 500 Kunden auf der ganzen Welt, so Shahid Hanif, der Gründer und CTO von Shufti Pro. Weiter erklärte er: "Für die Finanzierungsrunde sollte ein strategischer Partner mit den entsprechenden Erfahrungen und Kenntnissen gefunden werden und den haben wir unserer Ansicht nach wirklich gefunden. Wir können nun weitere spannende Produkte entwickeln und Onboarding- und Compliance-Probleme lösen, die überall auf der Welt auftreten."

Updata, ein Unternehmen, das auf die Schaffung außergewöhnlicher Ergebnisse für Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre setzt, unterstützt seit mehr als 20 Jahren im Bereich B2B-Software tätige Unternehmer, die Wachstum und Kapitaleffizienz im Blick haben.

"Wir waren beeindruckt von den technologischen und kommerziellen Fortschritten eines Unternehmens, das auf Bootstrapping setzt. Shufti Pro ist positioniert, um an dieses starke Fundament anzuknüpfen und das Wachstum zu beschleunigen", sagte Braden Snyder, Partner bei Updata Partners.

Über Shufti Pro

Shufti Pro, ein im Bereich Identitätsprüfungen tätiger Dienstleister, bietet KYC-, KYB- und AML-Dienste an, um globale Unternehmen beim Onboarding und dem Risikomanagement im Hinblick auf legitime Kunden zu unterstützen. Das Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich unterhält 5 regionale Niederlassungen und hat seit seiner Gründung im Jahr 2017 17 verschiedene IDV-Produkte auf den Markt gebracht. Shufti Pro ist in der Lage, ID-Dokumente weltweit in mehr als 150 Sprachen zu überprüfen und bedient damit Kunden in mehr als 230 Ländern und Regionen.

