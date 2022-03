Anhaltende Hoffnungen auf eine Deeskalation in der Ukraine und gleichzeitige Dämpfer diesbezüglich wechselten sich auch zum Wochenausklang am deutschen Aktienmarkt wieder ab. Nachdem die gestrige Entscheidung der US-Notenbank insgesamt wie erwartet ausgefallen war, blickten die Investoren weiter auf die nachlassende Wirtschaftsdynamik in der Eurozone und die Entwicklungen in Osteuropa. Bei den Einzelwerten tendierte heute die Aktie von Thyssenkrupp schwach, nachdem aufgrund der Belastungen in der Ukraine die Prognose gekappt wurde, wohingegen K+S weiter von den Sanktionen auf ...

