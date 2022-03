The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.03.2022.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.03.2022

.

ISIN Name

LU0166421692 INV.FDS-I.GL CONS.FD EO A

US50077C1062 KRATON CORP. DL -,01

XS1713463633 KRATON POLY. 18/26 REGS

KRATON-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de