Ausschließlich grüne Vorzeichen sind heute bei Standard Lithium zu erkennen. So steht bei der Aktie ein Gewinn von rund sechs Prozent zubuche. Damit findet sich der Titel auf einem der vorderen Plätze wieder. Haben die Bullen damit den Grundstein für weitere Kursgewinne gelegt?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Standard Lithium-Aktien verkaufen?

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund zwei Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Bei 6,65 USD liegt dieses Hoch. Bei Standard Lithium ist also Endspiel-Atmosphäre angesagt.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs ...

