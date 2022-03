17. März 2022. Vancouver, British Columbia - Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT; OTC: BRVVF; FWB: 23B0) ("Quantum" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen die endgültigen Pläne für sein auf Kobalt ausgerichtetes Explorationsprogramm 2022 erarbeitet hat und das Feldteam in den kommenden Wochen mobilisieren wird. Dem Unternehmen gelang es in der Vergangenheit, eine hochgradige Kobaltmineralisierung in den Gebieten nachzuweisen; es hat daher beschlossen, seine Ausgaben in diesem Gebiet zu erhöhen.

Das Unternehmen plant die Durchführung eines Bodenprobenahme- und Prospektionsprogramms auf den Konzessionsgebieten Rabbit Lake und Nipissing Lorraine. Der Plan ist kosteneffektiv und umfassend, sodass das Unternehmen nach der Durchführung des Programms über eine stabile Grundlage für zukünftige Explorationsprogramme verfügt.

Rabbit Lake

Das Bodenprobenahme- und Prospektionsprogramms bei Rabbit Lake wird über 4 Tage im zentralen und östlichen Teil des Konzessionsgebiets Rabbit Lake durchgeführt. Ziel des Bodenprogramms ist die Erweiterung der jüngsten geochemischen Bodenuntersuchungen, die das Unternehmen in den Jahren 2017 und 2021 absolviert hat. Die Arbeiten sollen die zugrunde liegende Metallmineralisierung auf dem Konzessionsgebiet anzielen und identifizieren. Nach den Bodenuntersuchungen sollen mehr als 300m Proben analysiert und an das Labor übergeben werden.

Nipissing Lorraine

Das Explorationsprogramm 2022, das an das Explorationsprogramm 2017 auf dem Konzessionsgebiet Nipissing Lorraine anschließen wird, umfasst geochemische Bodenprobenahmen, Prospektionen und eingehende strukturelle Kartierungen. Das Programm wird voraussichtlich über einen Zeitraum von 6 Tagen absolviert werden. Die geologischen Kartierungen und Prospektionen werden zusammen mit einer sehr detaillierten (15 m x 15 m) geochemischen Bodenmessung im östlichen Claim-Block dazu dienen, die Ausmaße der Metall-in-Boden-Anomalien an der Oberfläche abzugrenzen und eine mögliche Wirtsstruktur der Mineralisierung in Ausbissen zu ermitteln. Auch für dieses Konzessionsgebiet sollen im Anschluss an die Feldarbeiten mehr als 300 Proben aufbereitet, analysiert und an das Labor geschickt werden.

Die beiden Programme sollen zur gleichen Zeit durchgeführt werden, um den höchsten Kosten-/Nutzwert zu liefern, indem die Kosten für die Vorbereitung und Reisen verringert werden.

Das Unternehmen arbeitet auch an der Fertigstellung der auf Lithium ausgerichteten Programme, die das festgelegte Kobaltprogramm begleiten sollen, und geht davon aus, dass der endgültige Plan vor dem Einsatz der für das Kobaltprogramm zuständigen Crew vorliegen soll. Das Management prüft noch immer potenzielle Kobalt- und Lithiumkonzessionsgebiete, die es in sein umfangreiches Portfolio aufnehmen möchte.

"Quantum hat sich effizient um die Festlegung des Budgets bemüht, um einen größtmöglichen Wert der Explorationsprogramme 2022 für die Aktionäre zu gewährleisten. Unser Hauptaugenmerk ist darauf gerichtet, eine kosteneffiziente und gründliche Analyse und Bewertung unserer Konzessionsgebiete durchzuführen, sodass wir eine solide Grundlage für zukünftige Explorationsprogramme schaffen", meint David Greenway, Director.

QUANTUM BATTERY METALS CORP.

"Andrew Sostad"

_______________________

Andrew Sostad, CEO und Director

Kontaktdaten:

400 - 837 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia

V6C 3N6

Tel: 604.629.2936

E-Mail: Info@quantumbatterymetals.com

Zukunftsgerichtete Informationen. Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" erachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten von Quantum Battery Metals Corp. (das "Unternehmen") erwartet wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, generell, aber nicht immer durch Wörter wie "erwartet", "plant", "nimmt an", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "Potenzial" und vergleichbare Ausdrücke kenntlich gemacht sind oder besagen, dass Ereignisse oder Umstände eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen bewirken können, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage. Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Prognosen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Ansichten, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://www.sedar.com, http://www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64786Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=64786&tr=1



