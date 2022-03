WIESBADEN (dpa-AFX) - 'Wiesbadener Kurier' zur Impfpflicht-Debatte

Gut, dass dafür keine Mehrheit im Bundestag in Sicht ist; schlecht, dass sie noch immer so viele Anhänger hat, den Gesundheitsminister vorweg. Zu erklären ist dies nur mit einer sehr eingeschränkten Sicht auf die Dinge, auch hier Lauterbach vorweg. Dafür gibt es einige Belege: Das Festhalten am verkürzten Genesenenstatus etwa, obwohl der Rest Europas dies anders macht und zig Gerichte dies gerügt haben. Kürzlich schreibt er bei Twitter, dass Deutschland die höchste Inzidenz in Europa habe. Das ist - nicht zum ersten Mal - einfach falsch. Entweder weiß er es nicht besser, oder er schreibt es wider besseres Wissen. Beides schadet seiner Glaubwürdigkeit.