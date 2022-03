Luzerner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Luzerner Kantonalbank AG publiziert Geschäfts- und Offenlegungsbericht 2021



18.03.2022 / 06:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement (KR) Luzern, 18. März 2022 - Der Geschäftsbericht und der Offenlegungsbericht 2021 der Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) stehen ab sofort online zum Download bereit. Ab dem 29. April 2022 ist die gedruckte Version des Geschäftsberichts (170 Seiten A4) in allen Geschäftsstellen der LUKB verfügbar. Der LUKB-Geschäftsbericht 2021 ist in vier Kapitel gegliedert: Das Kapitel Jahresbericht 2021 fasst das Geschäftsjahr 2021 der LUKB zusammen und dokumentiert den Umsetzungsfortschritt der per 1. Januar 2021 gestarteten Strategie «LUKB25». Ausserdem enthalten sind der Lagebericht Konzern, Basisinformationen zur LUKB, Kennzahlen zur LUKB-Namenaktie sowie der Bericht zur wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Verantwortung der LUKB. Das Kapitel Finanzbericht 2021 präsentiert den Jahresabschluss 2021 von Konzern und Stammhaus LUKB sowie die dazugehörenden Revisionsberichte. Das Kapitel Vergütungsbericht 2021 macht detaillierte Angaben zu den Vergütungen der LUKB an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung. Das Kapitel Corporate Governance 2021 informiert über die Struktur und die Gremien der LUKB sowie über die Rechte der Aktionäre. Alle im Aktienregister eingetragenen LUKB-Aktionärinnen und -Aktionäre erhalten zusammen mit den Traktanden zur Generalversammlung vom 11. April 2022 eine Kurzfassung des Jahres- und Vergütungsberichts 2021 zugestellt. Die Generalversammlung 2022 der LUKB findet ohne physische Präsenz der LUKB-Aktionärinnen und -Aktionäre statt. Der Versand der GV-Unterlagen erfolgt am 18. März 2022 per A-Post.

Der Geschäftsbericht 2021 und der Offenlegungsbericht 2021 der LUKB stehen unter www.lukb.ch/finanzinformationen zum Download bereit. Direkter Download

Geschäftsbericht LUKB 2021 (pdf)

Offenlegungsbericht LUKB 2021 (pdf) Kontaktperson

Dr. Daniel von Arx, Leiter Kommunikation und Mediensprecher

Luzerner Kantonalbank AG, Pilatusstrasse 12, 6003 Luzern

Telefon direkt +41 41 206 30 30, kommunikation@lukb.ch

lukb.ch, twitter.com/LuzernerKB Luzerner Kantonalbank AG - führend, persönlich, solide und typisch Lozärn

Die 1850 gegründete Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) ist mit rund 1'250 Mitarbeitenden die führende Bank im Kanton Luzern. Sie betreibt insgesamt 24 Geschäftsstellen und gehört zu den grössten Schweizer Kantonalbanken. Zu ihren Kerngeschäftsfeldern gehören die Immobilien- und Unternehmensfinanzierung, die Vorsorge sowie die Vermögensberatung und -verwaltung. Kundennähe und Leistungsstärke zeichnen die LUKB aus und machen sie für Kunden, Mitarbeitende, Aktionäre und die Region zur Bank erster Wahl. Zum Konzern LUKB gehören die LUKB Expert Fondsleitung AG, die LUKB Wachstumskapital AG und die Gewerbe Finanz Luzern AG. Die LUKB ist seit 2001 als Aktiengesellschaft ausgestaltet, ihre Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. 38.5 % des Aktienkapitals sind breit im Publikum gestreut, 61.5 % befinden sich im Besitz des Kantons Luzern. Die LUKB verfügt über Staatsgarantie und ein langfristiges Rating AA von Standard & Poor's (kurzfristiges Rating A-1+).

