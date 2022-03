Luzerner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Traktanden der ordentlichen Generalversammlung der Luzerner Kantonalbank AG vom 11. April 2022



18.03.2022 / 06:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement (KR) Luzern, 18. März 2022 - Der Verwaltungsrat der Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) beantragt der Generalversammlung vom 11. April 2022 die Ausschüttung einer Dividende von 12.50 Franken brutto pro Namenaktie. Das entspricht einer Ausschüttungsquote (Payout Ratio) von 43.0 % des Unternehmensgewinns 2021. Vizepräsident Josef Felder tritt nach 14 Jahren aus dem Verwaltungsrat der LUKB aus. Alle anderen Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich zur Wiederwahl für die Amtsperiode von einem Jahr. Die Traktanden der diesjährigen LUKB-Generalversammlung werden am 18. März 2022 per A-Post an die im Aktienregister der LUKB eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre versandt. Gestützt auf das Covid-19-Gesetz und die Covid-19-Verordnung hat der LUKB-Verwaltungsrat beschlossen, die diesjährige Generalversammlung vom 11. April 2022 erneut ohne Aktionärspräsenz durchzuführen. Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihr Stimm- und Wahlrecht wie bereits in den beiden Vorjahren via Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wahrnehmen. Dividendenzahlung am 20. April 2022

Unter Vorbehalt der Zustimmung der Generalversammlung erfolgt die Gutschrift der Dividende von 12.50 Franken pro Namenaktie am 20. April 2022 (abzüglich 35 % Verrechnungssteuer). Das entspricht einer Ausschüttungsquote (Payout Ratio) von 43.0 % des Unternehmensgewinns 2021. Personelle Veränderungen im Verwaltungsrat

Vizepräsident Josef Felder tritt anlässlich der GV 2022 nach vierzehn Jahren aus dem LUKB-Verwaltungsrat aus. Neu wird Dr. oec. HSG Martha Scheiber (seit 2014 im LUKB-Verwaltungsrat) das Vizepräsidium übernehmen.Nach der GV 2022 setzt sich der LUKB-Verwaltungsrat aus acht Personen zusammen. Die Statuten sehen sieben bis neun Mitglieder vor.

Direkter Download

Broschüre GV-Einladung LUKB 2022 (pdf) Kontaktperson

Dr. Daniel von Arx, Leiter Kommunikation und Mediensprecher

Luzerner Kantonalbank AG, Pilatusstrasse 12, 6003 Luzern

Telefon direkt +41 41 206 30 30, kommunikation@lukb.ch

lukb.ch, twitter.com/LuzernerKB Luzerner Kantonalbank AG - führend, persönlich, solide und typisch Lozärn

Die 1850 gegründete Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) ist mit rund 1'250 Mitarbeitenden die führende Bank im Kanton Luzern. Sie betreibt insgesamt 24 Geschäftsstellen und gehört zu den grössten Schweizer Kantonalbanken. Zu ihren Kerngeschäftsfeldern gehören die Immobilien- und Unternehmensfinanzierung, die Vorsorge sowie die Vermögensberatung und -verwaltung. Kundennähe und Leistungsstärke zeichnen die LUKB aus und machen sie für Kunden, Mitarbeitende, Aktionäre und die Region zur Bank erster Wahl. Zum Konzern LUKB gehören die LUKB Expert Fondsleitung AG, die LUKB Wachstumskapital AG und die Gewerbe Finanz Luzern AG. Die LUKB ist seit 2001 als Aktiengesellschaft ausgestaltet, ihre Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. 38.5 % des Aktienkapitals sind breit im Publikum gestreut, 61.5 % befinden sich im Besitz des Kantons Luzern. Die LUKB verfügt über Staatsgarantie und ein langfristiges Rating AA von Standard & Poor's (kurzfristiges Rating A-1+).

Ende der Ad-hoc-Mitteilung