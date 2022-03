VAT Group AG / Schlagwort(e): Personalie

VAT schlägt VERÄNDERUNGEN IM VERWALTUNGSRAT vor Der Verwaltungsrat von VAT beabsichtigt, an der bevorstehenden Generalversammlung vom 17. Mai 2022 Maria Heriz als Nachfolgerin von Heinz Kundert, der sich nicht mehr zur Wiederwahl stellt, als Mitglied des Verwaltungsrats vorzuschlagen. «Wir freuen uns sehr, Maria Heriz im Verwaltungsrat willkommen zu heissen», kommentiert Verwaltungsratspräsident Martin Komischke. «Sie bringt mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in der Halbleiterindustrie mit, von der Entwicklung und Forschung bis hin zu Vertrieb, Marketing und Service. Ihre fundierten Kenntnisse der Branche und ihre internationale Erfahrung werden für VAT auf dem Weg in die nächste Wachstumsphase von grossem Nutzen sein.» Maria Heriz, 44 Jahre alt und spanische und französische Staatsbürgerin, ist derzeit Vice President Sales & Operations für Europa, den Nahen Osten und Indien, bei Tektronix Inc., einer Tochtergesellschaft der US-amerikanischen Fortive Corp. Tektronix liefert Test- und Messlösungen für eine Vielzahl von Branchen, darunter auch für die Halbleiterindustrie. Ausserdem hatte Maria Heriz leitende Positionen bei der niederländischen NXP Semiconductors N.V. und Texas Instruments Inc. inne. Sie hat einen kombinierten Masterabschluss in Funk- und Telekommunikationstechnik von der Polytechnischen Universität Madrid, Spanien, und Télécom ParisTech, Frankreich. «Die Halbleiterindustrie ist eine äusserst dynamische Branche, in der Kundenbeziehungen und innovative Spitzentechnologie entscheidend sind», so Maria Heriz. «Der ausgezeichnete Leistungsausweis von VAT in der Erfüllung der Kundenbedürfnisse basiert auf der führenden Marktposition, der Technologie und den Mitarbeitenden von VAT. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den weiteren Verwaltungsratsmitgliedern, um die erfolgreiche Wertschöpfung für alle Interessengruppen voranzutreiben.» Martin Komischke würdigte auch die Verdienste von Heinz Kundert für das Unternehmen: «Heinz Kundert hat eine zentrale Rolle in der Entwicklung des Unternehmens gespielt, sowohl als CEO während des Übergangs von VAT von einem privaten zu einem börsennotierten Unternehmen als auch durch seinen Beitrag zur Entwicklung der erfolgreichen Strategie für profitables Wachstum von VAT. Wir danken ihm für seine zahlreichen Verdienste und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.» «Es war ein grosses Privileg für mich, in den letzten Jahren am Erfolg von VAT beteiligt gewesen zu sein und zum Fundament einer erfolgreichen Zukunft beigetragen zu haben», sagte Heinz Kundert. «VAT ist ein grossartiges Unternehmen, und ich habe jeden Tag auf unserer gemeinsamen Reise genossen.» Zusätzlich zur Nominierung von Maria Heriz hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Zusammensetzung seiner Ausschüsse zu ändern. Vorbehaltlich der Wahl durch die Aktionäre wird der Verwaltungsrat die folgende Zusammensetzung und Ausschussstruktur haben: Martin Komischke - Präsident des Verwaltungsrats (VR), Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses (Nomination and Compensation Committee NCC)

Urs Leinhäuser - Vizepräsident des VR, Vorsitzender des Prüfungsausschusses (Audit Committee AC), Mitglied des NCC

Karl Schlegel - Mitglied des VR, Mitglied des Technologieausschusses (Technology Committee TC)

Hermann Gerlinger - Mitglied des VR, Mitglied des NCC, Vorsitzender des TC

Daniel Lippuner - Mitglied des VR, Mitglied der AC, Mitglied des TC

Libo Zhang - Mitglied des VR, Präsidentin des NVA, Mitglied des AC

Maria Heriz - Mitglied des VR «Mit den vorgeschlagenen Änderungen in der Zusammensetzung der Ausschüsse verbessert VAT seine Governance-Struktur weiter und profitiert gleichzeitig von den individuellen beruflichen Fähigkeiten seiner Verwaltungsratsmitglieder», kommentierte Komischke. Weitere Informationen erhalten Sie von:



Finanzkalender 2021 Donnerstag, 14. April 2022 Q1/2022 Trading-Update Freitag, 6. Mai 2022 Buchungsschluss, 17.00 Uhr MESZ Dienstag, 17. Mai 2022 Generalversammlung 2022 Donnerstag, 19. Mai 2022 Ex-Datum Montag, 23. Mai 2022 Dividendenausschüttung Donnerstag, 4. August 2022 Halbjahresergebnis 2022 Donnerstag, 13. Oktober 2022 Q3/2022 Trading-Update

