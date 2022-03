DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

TANKRABATT - Laurence Boone, die Chefökonomin der Industrieländerorganisation OECD, warnt, dass der von der Bundesregierung geplante Tankrabatt ein unnötig teurer Weg sei, hilfsbedürftige Verbraucher von den hohen Energiekosten zu entlasten. Die Hilfen zielten nicht genau auf diejenigen, die sie am dringendsten bräuchten. "Regierungen sollten bei den Unterstützungen für Haushalte darauf achten, dass sie sehr zielgerichtet Haushalte mit niedrigen Einkommen oder niedrigen mittleren Einkommen unterstützen und das nur befristet. Das wäre auch der kosteneffizienteste Einsatz von Steuergeldern", sagte Boone.(Welt)

CHEMIE - In der Tarifrunde der Chemieindustrie fordern die Arbeitgeber von der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) angesichts der neuen Weltlage eine Abkehr von ihrer Forderung nach einem Inflationsausgleich für die 580.000 Beschäftigten. Durch stark steigende Energiepreise und die wirtschaftlichen Folgen der Ukraine-Krise fehlten den Unternehmen nun die Spielräume dafür, sagte der Verhandlungsführer des Bundesarbeitgeberverbands Chemie (BAVC), Hans Oberschulte. "So wie sich die IG BCE das vor dem 24. Februar vorgestellt hat, werden wir die Tarifrunde unter den neuen Umständen schlicht nicht führen können", sagte Oberschulte. (FAZ)

REZESSION - DIW-Chef Marcel Fratzscher warnt vor einer länger anhaltenden Rezession in Deutschland, falls sich der Krieg in der Ukraine weiter verschärft. "Auch ohne den Krieg wäre die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal 2022 wohl geschrumpft", sagte der Ökonom. "Mit dem Krieg könnte sich das im zweiten Quartal fortsetzen", sagte der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hingen vor allem vom weiteren Verlauf russischer Energielieferungen ab. "Kommt es zu so einem Liefer-Stopp, ist ein Arbeitsplatzabbau in Deutschland unvermeidbar", sagte Fratzscher. (Augsburger Allgemeine)

BAUWIRTSCHAFT - Die deutsche Bauindustrie stellt sich angesichts der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf einen möglichen Baustopp hierzulande ein. "Wir können heute nicht sicher sagen, ob genügend Material für alle Baustellen in Deutschland vorhanden sein wird", sagte Tim Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie (HDB), den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Selbst Lieferungen wie Schrauben oder Nägel kämen aufgrund der Sanktionen nicht mehr in Deutschland an. "Einen Baustopp für eine Vielzahl von Projekten kann ich heute aus diesem Grund nicht sicher ausschließen", warnte Müller. (Funke Mediengruppe)

ENERGIEPREISE - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht angesichts der Belastung der Bürger durch steigende Energiepreise die Gefahr von sozialen Unruhen, wenn der Staat nicht gegensteuert. "Der soziale Zusammenhalt steht auf dem Spiel, wenn Energie zum Luxusgut wird", sagte Woidke dem Handelsblatt. Die meisten Menschen verstünden zwar, dass die momentane Krisensituation einen Einfluss auf die Energiepreise habe. "Andererseits müssen die Menschen mit dem, was sie verdienen, auch auskommen können", betonte Woidke. "Wir sind gut beraten, die Belastung der Menschen ernst zu nehmen. Niemand will soziale Unruhen." (Handelsblatt)

RUSSLAND - JP Morgan hat die Zinszahlungen der russischen Regierung für zwei Anleihen des Landes abgewickelt und damit die Erwartung der Anleger gestärkt, dass Moskau zum ersten Mal seit 1998 einen Zahlungsausfall vermeiden wird. Die Wall-Street-Bank hat die Kuponzahlungen in Höhe von 117 Millionen Dollar an die Citigroup weitergeleitet, die für die Verteilung des Geldes an die Anleger zuständig ist, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person. JP Morgan habe die Genehmigung des US-Finanzministeriums eingeholt, bevor es die Gelder an die Citi weitergeleitet habe, um sicherzustellen, dass es nicht gegen die US-Sanktionen verstoße, so die Person weiter. (Financial Times)

