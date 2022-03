Eine repräsentative Studie der Universitäten Luzern und St. Gallen zeigt auf, wie es um die neuen Mobilitätsformen in der Schweiz steht und inwieweit Motive und Bedürfnisse die Akzeptanz und Nutzung beeinflussen.Eine repräsentative Studie der Universitäten Luzern und St. Gallen zeigt auf, wie es um die neuen Mobilitätsformen in der Schweiz steht und inwieweit Motive und Bedürfnisse die Akzeptanz und Nutzung beeinflussen. Der am 17. März 2022 veröffentlichte «Swiss Mobility Monitor» fokussiert sich auf Motive und Bedürfnisse, welche die in der Schweiz lebende Bevölkerung von der Nutzung neuer...

