MANNHEIM (dpa-AFX) - Trotz angespannter Lieferketten hat der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub seinen Umsatz im vergangenen Jahr über das Vorkrisen-Niveau gesteigert. Binnen Jahresfrist kletterten die Erlöse um 21 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro, wie das MDax-Unternehmen am Freitag in Mannheim mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) wuchs um 16 Prozent auf 363 Millionen Euro. Beide Kennzahlen übertrafen damit die eigene Prognose und die Erwartung der Analysten.

Unter dem Strich verdiente Fuchs Petrolub 254 Millionen Euro nach 221 Millionen im Vorjahr. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren - ihnen wollen die Mannheimer 1,03 Euro je Vorzugs- und 1,02 je Stammaktie auszahlen. Die Dividende steigt damit um je vier Prozent. Im laufenden Jahr peilt das Unternehmen eigentlich ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft auf 3,0 bis 3,3 Milliarden Euro an. Mit einem "disziplinierten Kostenmanagement" soll das operative Ergebnis bis Jahresende auf 360 bis 390 Millionen Euro klettern. Allerdings: Dabei hätten darin die "kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine und die bereits beschlossenen Sanktionen gegen Russland sowie eine sich daraus möglicherweise verschärfende Situation in den Lieferketten und dem Rohstoffmarkt" noch keinen Eingang gefunden./jcf/mis