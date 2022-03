Erst am Dienstagabend hatten wir die Abonnenten des RuMaS Express-Service auf eine gute Trading-Chance mit Hapag-Lloyd ISIN: DE000HLAG475 hingewiesen. In unserem Artikel hatten wir darauf aufmerksam gemacht, dass die Aktie trotz eines Kursanstiegs von 137 Prozent in den letzten zwölf Monaten günstig bewertet ist. Des Weiteren hatten wir berichtet, dass der Gewinn vor Steuern und Zinsen im vergangenen Geschäftsjahr versiebenfacht wurde und das die ...

