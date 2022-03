NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Akzo Nobel von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 84 Euro belassen. Analyst Chris Counihan nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie nur kleinere Anpassungen an seinen Gewinnschätzungen für den Farbenhersteller vor. Mittlerweile sei an seinem Kursziel gemessen aber wieder etwas Kurspotenzial vorhanden, begründete er die Hochstufung./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2022 / 07:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2022 / 20:00 / ET



ISIN: NL0013267909

