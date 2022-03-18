FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
YORK HARBOUR METALS 5DE0 CA9866411080
AB/FROM ONWARDS 18.03.2022
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
YORK HARBOUR METALS 5DE0 CA9866411080
AB/FROM ONWARDS 18.03.2022
YORK HARBOUR METALS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de