DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Frühlingsanfang" geschlossen.

TAGESTHEMA

Die japanische Notenbank hat am Freitag ihre ultralockere Geldpolitik beibehalten und sich damit von der weltweiten Welle der geldpolitischen Straffung abgesetzt, da die inflationären Kräfte in Japan weiterhin schwach sind.

Die Bank of Japan (BoJ) behielt den Eilagenzins bei minus 0,1 Prozent und die Zielrendite für 10jährige Staatsanleihen bei etwa Null. Die Entscheidung stand im Gegensatz zur US-Notenbank Federal Reserve, die ihren Leitzins am Mittwoch auf eine Spanne zwischen 0,25 und 0,5 Prozent angehoben hat. Es war die erste Zinserhöhung in den USA seit 2018. Die Bank of England hob die Zinsen am Donnerstag zum dritten Mal in Folge an.

Und in der vergangenen Woche erklärte die Europäische Zentralbank (EZB), dass sie ihr Anleihekaufprogramm bis September auslaufen lassen wird, ein wichtiger Schritt in Richtung Zinserhöhungen zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr.

Trotz Versorgungsengpässen und höherer Energiepreise hat es in Japan bisher keine nennenswerte Inflation gegeben. Die Verbraucherpreise stiegen im Februar um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, während die Preise ohne die schwankungsanfälligen frischen Lebensmittel und Energie um 1 Prozent sanken. In den USA stieg die Inflation im Februar um 7,9 Prozent und erreichte damit ein weiteres Vierjahreshoch.

"Der Kerninflationsdruck wird voraussichtlich zunehmen", teilte die BoJ mit. In ihrer wirtschaftlichen Einschätzung schlug die Notenbank einen etwas vorsichtigeren Ton an. "Japans Wirtschaft hat sich im Trend erholt", teilte sie mit. Zuvor hatte die BoJ erklärt, dass sich ein Aufschwung der japanischen Wirtschaft abgezeichnet habe.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:00 Verkauf bestehender Häuser Februar PROGNOSE: -5,7% gg Vm zuvor: +6,7% gg Vm 15:00 Index der Frühindikatoren Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.401,25 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.061,50 -0,4% Nikkei-225 26.827,43 +0,7% Hang-Seng-Index 21.498,66 -0,0% Kospi 2.707,82 +0,5% Shanghai-Composite 3.252,85 +1,2% S&P/ASX 200 7.294,40 +0,6%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Zum Wochenausklang ist die Stimmung an den Börsen in Ostasien und Australien verhalten positiv nach festen Vorgaben der Wall Street. In Hongkong kommt es nach der Hausse der vergangenen Tage allerdings zu Gewinnmitnahmen. Marktbeobachter nennen mehrere Gründe für die Zurückhaltung der Anleger: Zum einen sind die Ölpreise wieder auf klar über 100 Dollar je Barrel gestiegen, zum anderen scheinen die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zu stocken. Speziell an den chinesischen Börsen tritt die Sorge über die wirtschaftlichen Folgen der jüngsten Corona-Welle wieder mehr in den Vordergrund. Derweil hat die Bank of Japan (BoJ) ihre ultralockere Geldpolitik bestätigt. Damit weicht sie weiter vom Kurs anderer großen Notenbanken ab, die sich gezwungen sehen, die zu hohe Inflation zu bekämpfen. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern ist Inflation in Japan weiter kein Thema. Allerdings rechnet die BoJ mit einer Zunahme des bereinigten Inflationsdrucks, wie es im Begleitkommentar hieß. Die wieder gestiegenen Preise für Öl und andere Rohstoffe verhelfen in Tokio Inpex zu einem Plus von 1,1 Prozent. Sumitomo Metal Mining verteuern sich um 4,5 Prozent. Anders als in China gehen in Japan die Corona-Fallzahlen zurück. Von der Hoffnung auf eine Wiedereröffnung profitieren laut Händlern Sumitomo Realty & Development (+2,3%) und Mitsubishi Estate (+1,7%). In Schanghai stützt noch etwas die Zusage Pekings vom Mittwoch, die heimische Wirtschaft und die Finanzmärkte zu unterstützen. Im Fokus der Anleger stehen Gespräche zwischen dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping und US-Präsident Joe Biden im späteren Tagesverlauf. Auch in Australien führten rohstoffnahe Aktien den Markt an, wobei der Energiesektor 2,2 Prozent gewann. Die Eisenerzförderer BHP, Fortescue und Rio Tinto verbuchten Kursgewinne zwischen 1,3 und 2,2 Prozent. Auch die schwergewichteten Finanzwerte legten zu.

US-NACHBÖRSE

Durchwachsene Geschäftszahlen haben die Fedex-Aktie im nachbörslichen Handel am Donnerstag belastet. Der Umsatz im dritten Geschäftsquartal war etwas höher als erwartet, doch verfehlte der Gewinn die Erwartungen des Marktes. Die Aktie fiel um 3,8 Prozent. Gamestop brachen um 8 Prozent ein. Der auf Computerspiele spezialisierte Einzelhändler hatte im vierten Quartal zwar den Umsatz gesteigert, unterm Strich aber überraschend einen Verlust eingefahren.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.479,97 +1,2% 416,87 -5,1% S&P-500 4.411,36 +1,2% 53,50 -7,4% Nasdaq-Comp. 13.614,78 +1,3% 178,23 -13,0% Nasdaq-100 14.118,60 +1,2% 161,82 -13,5% Do. Mi. Umsatz NYSE (Aktien) 1,11 Mrd 1,35 Mrd Gewinner 2.624 2.664 Verlierer 719 698 Unverändert 100 107

Freundlich - Wie schon am Vortag zogen die Kurse im späten Handel an. Die erste Zinserhöhung der Fed seit gut drei Jahren und die Aussicht auf weitere Zinsanhebungen wurden weiter eher gelassen verarbeitet, zumal Fed-Chef Jerome Powell die US-Wirtschaft offenbar für stark genug hält, den begonnenen Znszyklus zu verkraften. Dazu passten gute Konjunkturdaten des Tages. Williams Sonoma gewannen 5,4 Prozent, nachdem der Konzern eine höhere Dividende und einen Aktienrückkauf angekündigt hatte. Positiv wurden die Viertquartalszahlen des Bekleidungsunternehmens Guess (+9,3%) aufgenommen. Bei Dollar General (+4,4%) freuten sich Anleger über eine höhere Dividende. Auf Wohlwollen stieß zudem der Ausblick.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,94 -1,2 1,95 120,9 5 Jahre 2,17 -2,5 2,19 90,8 7 Jahre 2,21 -1,3 2,23 77,4 10 Jahre 2,19 +0,1 2,19 68,5 30 Jahre 2,48 +2,4 2,46 58,1

Der Rentenmarkt zeigte sich in engen Grenzen uneinheitlich. Bei den zweijährigen US-Staatsanleihen kamen die Renditen von ihrem jüngsten Dreijahreshoch zurück.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1091 -0,0% 1,1093 1,1041 -2,5% EUR/JPY 131,73 +0,2% 131,53 131,18 +0,7% EUR/GBP 0,8421 -0,2% 0,8436 0,8382 +0,2% GBP/USD 1,3171 +0,2% 1,3150 1,3172 -2,7% USD/JPY 118,77 +0,2% 118,56 118,81 +3,2% USD/KRW 1.208,45 -0,2% 1.211,20 1.210,62 +1,7% USD/CNY 6,3541 +0,1% 6,3470 6,3468 -0,0% USD/CNH 6,3620 -0,0% 6,3650 6,3584 +0,1% USD/HKD 7,8197 +0,0% 7,8168 7,8212 +0,3% AUD/USD 0,7405 +0,4% 0,7376 0,7310 +2,0% NZD/USD 0,6906 +0,4% 0,6882 0,6840 +1,2% Bitcoin BTC/USD 40.809,18 -0,5% 41.019,91 40.868,35 -11,7%

Der Dollar gab weiter nach - trotz der Zinsanhebung und der Aussicht auf bs zu sechs weitere im laufenden Jahr. Der Dollar-Index sank um 0,6 Prozent. Zinserhöhung und Aussagen der Fed zur Geldpolitik im Jahresverlauf seien schon eingepreist, hieß es. Nun würden Gewinne mitgenommen. Das Pfund Sterling gab etwas nach, nachdem die Bank of England ihre mittlerweile dritte Zinserhöhung weniger falkenhaft kommentierte als gedacht.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 105,80 102,98 +2,7% 2,82 +42,1% Brent/ICE 109,05 106,64 +2,3% 2,41 +30,4%

Die Ölpreise zogen massiv an um bis zu rund 9 Prozent. Händler nannten die positiven US-Daten als Preistreiber, insbesondere wurde aber auf die Entwicklung in der Ukraine verwiesen und mögliche Ölausfälle aus Russland, wovor tags zuvor bereits die Internationale Energieagentur (IEA) gewarnt hatte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.934,54 1.941,46 -0,4% -6,92 +5,7% Silber (Spot) 25,27 25,33 -0,2% -0,06 +8,4% Platin (Spot) 1.029,90 1.025,85 +0,4% +4,05 +6,1% Kupfer-Future 4,72 4,70 +0,4% +0,02 +6,0%

Die Dollarschwäche stützte den Goldpreis (+0,6%). Händler sprachen aber auch von einer Kombination aus Inflations- und Konjunktursorgen wegen des Krieges als stützende Faktoren.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

KONJUNKTURPROGRAMM BRASILIEN

Einige Monate vor der Präsidentschaftswahl in Brasilien hat der rechtsextreme Staatschef Jair Bolsonaro ein milliardenschweres Wirtschafts- und Sozialprogramm angekündigt. Der Staat werde mehr als 150 Milliarden Real (27 Milliarden Euro) investieren, um "die Kaufkraft der Brasilianer, insbesondere derer mit geringen Einkommen" zu erhöhen, teilte das Präsidialbüro in Brasília mit.

ARGENTINIEN / IWF

Argentiniens Parlament hat ein umstrittenes Schuldenrückzahlungsabkommen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) endgültig gebilligt. Das Rekord-Darlehen von 45 Milliarden Dollar hatte die Regierung des damaligen liberalen Staatschefs Mauricio Macri 2018 aufgenommen.

VERBRAUCHERPREISE JAPAN

Die Verbraucherpreise stiegen im Februar auf Monatssicht um 0,5 und im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Prozent. In der Kernrate betrug der Preisauftrieb gegenüber dem Vorjahr 0,6 Prozent und entsprach damit der Konsensschätzung von Ökonomen.

MODERNA

hat bei der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung einer zweiten Boosterimpfung mit seinem Covid-19-Impfstoff für Erwachsene in den USA beantragt. Die Auffrischungsdosis könne jedem verabreicht werden, der eine erste Auffrischungsimpfung mit einem der zugelassenen Covid-19-Impfstoffe erhalten habe, teilte Moderna mit.

