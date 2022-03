Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Nach den extremen Zugewinnen des Vortages liess es der DAX gestern etwas ruhiger angehen. Seit Montag vergangener Woche legte er ja bereits rund 2.000 Punkte zu. Gestern ging er dann um 0,36 Prozent schwächer aus dem Handel. Marktidee: Deutsche Bank. Der Krieg in der Ukraine hat an der Börse Bankaktien am weitesten nach unten gezogen. Die Deutsche Bank hart nun die möglichen Folgen des Krieges für sich konkretisiert. Die Risikovorsorge wird für das erste Quartal um 100 Millionen Euro höher ausfallen. Damit sich das technische Bild bei der Aktie im mittelfristigen Zeitfenster zugunsten der Bullen entspannt, müssen sie die Notierung per Tagesschluss über den aktuellen Widerstand bei rund 11,20 Euro befördern.