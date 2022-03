Der Krieg in der Ukraine bleibt das bestimmende Thema an den Finanzmärkten.Frankfurt - Der Euro hat sich am Freitag trotz leichter Verluste an der Marke von 1,11 US-Dollar gehalten. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1093 Dollar und liegt damit auf Vorabendniveau. Gegenüber dem Schweizer Franken ging der Euro etwas zurück, auf derzeit 1,0380 von 1,0392 Franken am Donnerstagabend. Der Dollar wird derweil ebenfalls leicht tiefer bei 0,9358 Franken gehandelt.

