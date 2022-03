NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prudential von 1550 auf 1590 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie des britischen Versicherers preise derzeit nur wenig Wachstum ein, trotz eines um 10 Prozent steigenden Neugeschäfts und eines Gewinnanstiegs im Neugeschäft von 15 Prozent, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Dividendenprognosen für 2022 und 2023 nach oben./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2022 / 17:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2022 / 00:15 / GMT



ISIN: GB0007099541

