Der Immobilienkonzern Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1) wird den Aktionären auf der virtuellen Hauptversammlung am 29. April 2022 eine Dividende in Höhe von 1,66 Euro je Aktie vorschlagen. Dies entspricht einer Anhebung von 0,08 Euro im Vergleich zum Vorjahr, wenn die durch die Kapitalerhöhung gestiegene Anzahl der Aktien auch für die Dividende des Vorjahres berücksichtigt wird, wie Vonovia am Freitag mitteilte. ...

