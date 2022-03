Hamburg (www.anleihencheck.de) - Am 16. März hat die US-Notenbank getagt und den Leitzins wie erwartet um 25 BP angehoben und relativ explizit weitere sechs Zinsschritte in diesem Jahr angekündigt, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Am Ende des Jahres wäre der Leitzins dann in der Zielbandbreite von 1,75% bis 2,00%. Ende 2023 sähen die FED-Teilnehmer den Leitzins dann bei einem mittleren Wert von 2,8% und langfristig sogar nur bei 2,4%. Auffällig sei gewesen, wie oft der Notenbankchef Jerome Powell betont habe, dass die FED Preisstabilität als das wichtigste Ziel ansehe. Man rücke damit zwar nicht von der Idee des dualen Zieles ab, das sowohl Preisstabilität als auch maximale Beschäftigung vorsehe, aber derzeit sei Preisstabilität offensichtlich die Priorität Nummer Eins. Denn der Arbeitsmarkt sei geradezu in einer "ungesunden" Verfassung, was man mit überhitzt übersetzen könne. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...