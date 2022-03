Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse konnte am Donnerstag zulegen, musste aber klar unter dem Tageshoch schliessen, am Ende blieb für den ATX ein Zuwachs von 0,7% bestehen, nachdem er im Frühhandel noch mehr als zwei Prozent im Plus gelegen war. Für Ernüchterung sorgten gestern Aussagen der russischen Regierung, wonach Berichte über große Fortschritte in den Gesprächen der beiden Nachbarsländer nicht korrekt seien, jedoch besteht kein Zweifel daran, dass die Verhandlungen fortgesetzt werden. Bei den Einzelwerten konnte der Verbund nach der Ergebnisvorlage um 8,8% zulegen und war damit der stärkste Titel des gestrigen Handels, der Stromkonzern hat 2021 dank der enorm gestiegenen Großhandelspreise einen ...

