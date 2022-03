Die aktuell längste Serie: Kapsch TrafficCom mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 10.33%) - die längste Serie dieses Jahr: Deutsche Bank 9 Tage (Performance: 21.41%). Tagesgewinner war am Donnerstag Verbund mit 8,83% auf 98,00 (157% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,05% - es war der 1. Tagessieg 2022, Rang 16 im dad.at trending) vor K+S mit 6,67% auf 25,59 (172% Vol.; 1W 4,88%) und bet-at-home.com mit 6,19% auf 15,78 (52% Vol.; 1W 16,20%). Die Tagesverlierer: NetEase mit -8,80% auf 85,10 (173% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 4,12%), Vipshop mit -7,90% auf 7,81 (130% Vol.; 1W 8,77%), Alibaba Group Holding mit -4,39% auf 100,37 (257% Vol.; 1W 8,02%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Tesla (38689,15 Mio.), Apple ...

