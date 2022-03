Unterföhring (ots) -GNTM bestätigt sein hohes Quotenniveau und zieht mit der siebten Folge wunderbare 20,5 Prozent der 14- bis 49-Jährigen in den Bann.Das Sedcard-Shooting faszinierte so sehr, dass die Homepage von GNTM-Partner YesWeCan!cer kurzzeitig nicht erreichbar war. Dort kann man den Kalender mit den zwölf besten Motiven des Sedcard-Shootings kaufen: www.yeswecan-cer.org/shop. Alle Reinerlöse kommen der gemeinwohlorientierten Organisation zugute.Heidi Klum und ihre Models machen ProSieben am Donnerstag sowohl zum klaren Sieger in der Prime Time als auch zum Tagesmarktsieger (12,4 Prozent).In der nächsten Folge von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" steht die Social-Media-Edition an. Beim Videodreh versuchen die Models, verrückte Influencer-Produkte in kurzen Spots gut zu verkaufen.Folge verpasst?GNTM auf ProSieben verpasst? Es gibt viele Wege, das zu ändern. sixx zeigt jede Folge "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" immer freitags um 20:15 Uhr. Außerdem kann man sich auf GNTM.de alle Folgen im Anschluss an die TV-Ausstrahlung ansehen. Und auch auf Joyn gibt es jede Folge nach der Ausstrahlung in der Mediathek.Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite http://presse.prosieben.de/GNTM2022 und auf GNTM.de (https://www.prosieben.de/tv/germanys-next-topmodel/)"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSiebenBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 18.03.2022 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Tina Land, Lisa WittkeCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1172email: tina.land@seven.one, lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5173991