Wichtige Punkte Russland produziert 11 % des weltweiten Öls, und diese Versorgung könnte unterbrochen werden. In den letzten Jahren sind die Investitionen in neue Ölexplorationen jedoch zurückgegangen, da die Ölpreise gefallen sind. Das größte Problem ist, dass Investoren wie Pensionsfonds und Banken nicht mehr so viel in Öl investieren wie früher, so dass eine Erhöhung des Angebots nicht in Sicht ist. Der Ölpreis stieg am letzten Sonntag auf über 130 US-Dollar pro Barrel, und obwohl er letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...