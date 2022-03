DJ MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Übernahmefantasie bei Vantage Towers

Von Steffen Gosenheimer

FRANKFURT (Dow Jones)--Verhalten gestaltet sich der Start in den Freitag an den europäischen Börsen. Die Vorgabe aus den USA ist gut, dort legten die Indizes deutlicher zu und auch in Asien war die Tendenz positiv. Allerdings neigen Anleger vor handelsfreien Tagen wie dem Wochenende dazu, auf Nummer sicher zu gehen und Positionen zu reduzieren. Das gilt besonders mit Blick auf die Entwicklung in der Ukraine, wo Russland nach wie vor Angriffe unternimmt, während weiter verhandelt wird. Daneben könnten die weiter steigenden Ölpreise die Kaufbereitschaft bei Aktien bremsen.

Der DAX geht mit 14.358 Punkten 0,2 Prozent leichter um. Der Euro-Stoxx-50 gibt ebenso um 0,2 Prozent nach.

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine gilt das Interesse einem geplanten Gespräch von US-Präsident Joe Biden mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Eine Hoffnung ist, dass China im Ukraine-Konflikt vermitteln kann.

Unwägbarkeiten birgt unterdessen für den Handelsverlauf auch der große Verfalltag, an dem Optionen und Futures auf Indizes und Einzelaktien abgerechnet werden. Marktakteure versuchen dann noch, Abrechnungspreise in ihnen genehme Richtungen zu lenken.

Die Zinserhöhung und die Zinsaussichten in den USA scheinen weiter gut weggesteckt zu werden, zumal sie weithin so auch schon erwartet wurden. Erwartet wurde auch, dass die japanische Notenbank an ihrem Kurs einer ultralockeren Geldpolitik festhält und die Zinsen nicht erhöht. Trotz Versorgungsengpässen und höherer Energiepreise gibt es in Japan bisher keine nennenswerte Inflation - dort hat man seit Jahren eher mit dem Gegenteil zu kämpfen.

Daimler Truck und Hannover Rück kommen in den DAX

Parallel zum Verfall werden bereits angekündigte Änderungen in den Indizes umgesetzt. Unter anderem werden per Handelsende Daimler Truck und Hannover Rück in den DAX aufgenommen, während Beiersdorf und Siemens Energy in den MDAX absteigen. Aufsteiger in den MDAX sind RTL, Siltronic und Sixt Stämme, Absteiger Auto1, Compugroup und Hella. Auch im SDAX, TecDAX sowie im Stoxx-600 werden Änderungen umgesetzt. Weil passiv gemanagte Fonds diese Änderungen nachbilden müssen, könnte es hier zu Sonderbewegungen kommen.

Compugroup werden trotz des Abstiegs zunächst 2 Prozent höher gesehen, befeuert von einer Kaufempfehlung durch Baader Helvea.

Auf Unternehmensseite haben unter anderem Vonovia und Fuchs Petrolub Zahlen für 2021 vorgelegt. "Ausreichend gut", meint ein Marktteilnehmer in einer ersten Einschätzung zu Vonovia. Der Gewinn sei gestiegen und die Leerstandsquote gegenüber Vorjahr zurückgegangen. Positiv sei auch der Gewinnausblick. Die Aktie gewinnt ein halbes Prozent. Deutsche Wohnen - mittlerweile von Vonovia übernommen - hat 2021 im letzten Jahr als eigenständiges Unternehmen das Ziel eines operativen Gewinns auf Vorjahresniveau leicht übertroffen. Der Kurs bewegt sich darauf kaum.

Fuchs Petrolub bewegen sich ebenfalls kaum. Der Schmierstoffhersteller habe die Erwartungen erfüllt, für die Zukunft seien kräftige Preiserhöhungen geplant und die Dividende werde leicht nach oben genommen, heißt es im Handel. Die Planungen stünden aber wie bei anderen Industrieunternehmen unter dem Vorbehalt der Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine.

Kräftig nach oben um 7,5 Prozent geht es mit Vantage Towers. Hier treibt Übernahmefantasie. Laut einem Bericht wurde die Muttergesellschaft Vodafone von Brookfield und Global Infrastructure Partners in den vergangenen Wochen auf eine Übernahme eines Mehrheitsanteils angesprochen. Vodafone gewinnen 1 Prozent.

Cewe verlieren 0,8 Prozent. In dem Unternehmen gibt es Unstimmigkeiten auf Führungsebene. Der Vertrag mit dem Vorstandschef wird wegen unterschiedlicher Auffassungen über die Unternehmensführung nicht verlängert.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.879,07 -0,2% -6,25 -9,8% Stoxx-50 3.633,70 -0,1% -2,05 -4,8% DAX 14.358,35 -0,2% -29,71 -9,6% MDAX 31.467,49 -0,0% -5,08 -10,4% TecDAX 3.248,96 -0,3% -8,64 -17,1% SDAX 14.571,45 -0,0% -1,14 -11,2% FTSE 7.379,76 -0,1% -5,58 +0,0% CAC 6.577,15 -0,5% -35,37 -8,1% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,40 +0,01 +0,58 US-Zehnjahresrendite 2,18 +0,00 +0,67 DEVISEN zuletzt +/- % Fr,8:20 Do, 17:10 % YTD EUR/USD 1,1073 -0,2% 1,1079 1,1110 -2,6% EUR/JPY 131,65 +0,1% 131,79 131,61 +0,6% EUR/CHF 1,0364 -0,3% 1,0392 1,0393 -0,1% EUR/GBP 0,8419 -0,2% 0,8425 0,8446 +0,2% USD/JPY 118,90 +0,3% 118,94 118,47 +3,3% GBP/USD 1,3151 +0,0% 1,3151 1,3154 -2,8% USD/CNH (Offshore) 6,3753 +0,2% 6,3687 6,3595 +0,3% Bitcoin BTC/USD 40.624,67 -1,0% 40.724,55 40.799,43 -12,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 104,47 102,98 +1,4% 1,49 +40,3% Brent/ICE 107,85 106,64 +1,1% 1,21 +39,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.933,57 1.941,46 -0,4% -7,89 +5,7% Silber (Spot) 25,33 25,33 +0,0% +0,00 +8,7% Platin (Spot) 1.029,59 1.025,85 +0,4% +3,74 +6,1% Kupfer-Future 4,70 4,69 +0,2% +0,01 +5,3%

