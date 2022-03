C-Level seien wie Spitzensportler, sagt Headhunterin Martina van Hettinga. Sie sucht für Unternehmen nach dem perfekten Match und verrät im t3n Podcast, was das kostet. Mit der Besetzung von C-Level-Stellen ist es so eine Sache: "Das sind Spitzenpositionen, die maßgeblichen Einfluss auf den Unternehmenserfolg haben und in der Regel aus bestehenden Verträgen abgelöst werden", erklärt Martina van Hettinga im t3n Podcast. Rund 90 Prozent der Stellen seien gar nicht ausgeschrieben. Die restlichen zehn Prozent unterliegen einer Ausschreibungspflicht. Die Hamburgerin...

Den vollständigen Artikel lesen ...