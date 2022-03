Mitte des nächsten Jahres plant der Telekommunikationskonzern 1&1 den Start seines Mobilfunknetzes in Deutschland und wird dann neben Vodafone, der Telekom und Telefonica Deutschland der vierte Netzbetreiber sein. Bis dahin muss 1&1 weiter viel Geld in den Netzaufbau investieren, was auch die heute vorgelegten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr...

Den vollständigen Artikel lesen ...