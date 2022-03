Der neue Tarif für vernetzte Fahrzeuge umfasst Sprachdienste, unbegrenzte 5G-Daten und Wi-Fi-Konnektivität im BMW iX und i4 für 2022

Was es Neues gibt: BMW bringt die ersten 5G-vernetzten Autos der USA auf den Markt, den BMW iX und i4 für 2022. Sie werden von T-Mobiles neuem Magenta Drive for BMW als Teil einer langfristigen Vereinbarung unterstützt, die unbegrenzte Sprachanrufe und unbegrenzte 5G-Daten in BMW Fahrzeuge bringt.

Weshalb das eine Rolle spielt: Das Auto entwickelt sich von einem reinen Transportmittel zu einem erweiterten Wohn- und Arbeitsbereich, und mobile Menschen sind mehr denn je auf erstklassige Konnektivität angewiesen, um personalisierte Erlebnisse und Unterhaltungsangebote im Auto zu nutzen.

Für wen die Lösung gedacht ist: BMW-Kunden UNDTechnologie-Entscheidungsträger in der Autoindustrie.

Eine weitere Premiere bei 5G! T-Mobile (NASDAQ: TMUS) hat heute Magenta Drive for BMW und die ersten mit 5G vernetzten Autos in den USA präsentiert. Die brandneuen BMW-Modelle iX und i4 für 2022 sind ab sofort mit T-Mobile 5G ausgestattet und verfügen über unbegrenzte 5G-Verbindungen, mit denen Sie Ihr Auto in einen mobilen Wi-Fi-Hotspot verwandeln und alle Ihre Geräte im Fahrzeug vernetzen können, sowie über unbegrenzte Sprachverbindungen. Während Fahrzeuge immer stärker mit der Welt um sie herum vernetzt werden, können Menschen, die unterwegs sind, auf das größte und schnellste 5G-Netz Amerikas zugreifen.

T-Mobile Magenta Drive for BMW ist für Postpaid-Kunden für 20 USD pro Monat erhältlich und kann jedes qualifizierte BMW-Fahrzeug in einen Wi-Fi-Hotspot in Amerikas am häufigsten ausgezeichnetem 5G-Netz verwandeln für rasend schnelle Daten- und Wi-Fi-Verbindungen sowie Sprachanrufe im landesweiten Netz von T-Mobile:

Lassen Sie Ihr Telefon zuhause und telefonieren Sie im Auto über Ihre persönliche Handynummer.

Verpassen Sie keinen Anruf mehr, da Sie gleichzeitig auf Ihrem Handy und im Fahrzeug über eingehende Anrufe informiert werden.

Laden Sie mit unbegrenztem 5G-Hotspot-Datenvolumen Inhalte auf bis zu 10 Geräte gleichzeitig herunter.

Loggen Sie sich in einen kompatiblen BMW ein und die Follow-me-Konnektivität passt alles individuell an, genau wie in Ihrem eigenen Auto.

Mit Magenta Drive for BMW erhalten Kunden ein unbegrenztes Volumen an 5G-Hotspot-Daten, damit die Insassen jederzeit nach Herzenslust online gehen können. Darüber hinaus werden die Fahrgäste dank der fortschrittlichen Antennensysteme im neuen BMW iX und i4 ein stärkeres und stabileres Mobilfunksignal als bisher erhalten sowie einen höheren Datendurchsatz für 5G im Fahrzeug und für das WLAN.

"2019 haben wir das erste landesweite 5G-Netz ans Netz gebracht, und heute feiern wir einen weiteren Meilenstein, der unsere Führungsrolle bei 5G weiter ausbaut", sagte Callie Field, President, T-Mobile Business Group. "Eine weitere 5G-Premiere ist die Bereitstellung der ersten mit 5G vernetzten Fahrzeuge in den USA, und wir sind stolz darauf, dies gemeinsam mit BMW zu tun, einem Unternehmen, das T-Mobile die Konnektivität seiner Fahrzeuge anvertraut."

Mit Magenta Drive for BMW werden Fahrer und Mitfahrer auf den amerikanischen Autobahnen eine zuverlässige 5G-Konnektivität haben. Das 5G-Netz von T-Mobile deckt mehr als 96 Prozent der amerikanischen Interstate-Highway-Meilen ab 16 Prozent mehr als das nächstbeste Netz, so die Daten des Netzwerk-Informationsanbieters Ookla.

Schon jetzt verändert das 5G-Netz von T-Mobile die Art und Weise, wie die Menschen Dinge erledigen. Fast die Hälfte des Datenverkehrs im Netz von T-Mobile wird über 5G abgewickelt und ermöglicht somit alles von Cloud-basierten Diensten und ortsunabhängigem Arbeiten bis hin zu Spielen in Konsolenqualität und dem Herunterladen von HD-Filmen. Tatsächlich T-Mobile 5G hat neue Möglichkeiten eröffnet! Und während 5G Übertragungsgeschwindigkeiten liefert, mit denen Sie arbeiten, videochatten, Computerspiele spielen und vieles mehr können, wechseln Millionen von Menschen von ihrem ungeliebten Internetanbieter zum bahnbrechenden 5G Home Internet. T-Mobile hat im April letzten Jahres 5G Home Internet eingeführt, und im letzten Quartal war der Un-Carrier der am schnellsten wachsende Breitbandanbieter der USA. Heute erweitert sich die Liste der 5G-Optionen auf das Auto, das immer mehr zu einer unverzichtbaren Erweiterung Ihres Zuhauses und Ihres Arbeitsplatzes wird.

T-Mobile ist mit dem größten und schnellsten 5G-Netz der Marktführer in Amerika. Das Extended Range 5G von T-Mobile deckt 310 Millionen Menschen auf 1,8 Millionen Quadratmeilen ab. Mit Ultra Capacity, das eine Abdeckung von 210 Millionen Menschen bietet, baut der Un-Carrier seinen Vorsprung weiter aus und bringt superschnelle 5G-Geschwindigkeiten an so viele Orte wie niemand sonst.

Weitere Informationen über Magenta Drive for BMW und Möglichkeiten, sich anzumelden, finden Sie unter https://www.t-mobile.com/offers/bmw-car-wifi-plan.

Bei einer Überlastung können Vielnutzer (>50 GB/Monat bei den meisten Tarifen) und Kunden, die sich für einen Tarif mit geringerer Priorität entscheiden, niedrigere Geschwindigkeiten als andere Kunden verzeichnen; Details finden Sie im jeweiligen Tarif. Videos werden in der Regel in SD-Qualität auf das Smartphone/Tablet gestreamt. Am häufigsten ausgezeichnet: Die meisten einzelnen Auszeichnungen für landesweite 5G-Kennzahlen in öffentlichen Berichten von unabhängigen Branchenexperten. Interstate Miles: Basierend auf einer von T-Mobile durchgeführten Analyse von Ookla CoverageRight aus dem 4. Quartal 2021 und Speedtest Intelligence 5G-Hintergrundscans im 4. Quartal 2021. Das schnellste Netz basierend aufdem Median der gesamten 5G-Geschwindigkeiten gemäß einer Analyse von Ookla auf Basis von 5G-Download-Daten von Speedtest Intelligence für Q4 2021. Ookla-Markenzeichen unter Lizenz verwendet und mit Genehmigung abgedruckt.

