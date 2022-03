Mainz (ots) -Gut eine Woche vor der Landtagswahl im Saarland liegt die SPD klar vor der CDU. Die SPD hat mit ihrer Spitzenkandidatin Anke Rehlinger die Chance, in der nächsten Legislaturperiode die Ministerpräsidentin zu stellen.Wenn schon am nächsten Sonntag gewählt würde, ergäben sich die folgenden Projektionswerte für die Parteien: Die CDU käme zurzeit auf 30 Prozent, die SPD auf 39 Prozent, die Linke auf 4 Prozent, die AfD auf 6 Prozent, die Grünen auf 6 Prozent und die FDP auf 5 Prozent. Die anderen Parteien lägen zusammen bei 10 Prozent, darunter keine Partei, die mindestens 3 Prozent erreicht. Damit wäre eine Koalition unter Führung der SPD sowohl mit den Grünen als auch mit der CDU mehrheitsfähig. Ganz knapp könnte es auch für eine sozialliberale Regierung reichen, falls die FDP den Einzug in den Landtag schafft.Diese Projektionswerte geben lediglich das Stimmungsbild für die Parteien zum jetzigen Zeitpunkt wieder und stellen keine Prognose für den Wahlausgang dar. Grundsätzlich sind bei diesen Werten auch die statistischen Fehlerbereiche von Umfragen zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere auch für die Parteien, die an der Fünf-Prozent-Grenze zu scheitern drohen oder knapp darüber liegen. Darüber hinaus kann es bis zum Wahlsonntag für die verschiedenen Parteien durch unterschiedliche Mobilisierungserfolge und auch durch kurzfristige Ereignisse noch zu entscheidenden Veränderungen kommen. Zudem wissen zurzeit 46 Prozent der Befragten noch nicht sicher, ob oder wen sie wählen wollen.Bei der letzten Landtagswahl 2017 kam die CDU auf 40,7 Prozent, die SPD auf 29,6 Prozent, die Linke auf 12,8 Prozent, die AfD auf 6,2 Prozent, die Grünen auf 4,0 Prozent, die FDP auf 3,3 Prozent und die anderen Parteien zusammen auf 3,4 Prozent.Zufriedenheit mit Parteien in Landesregierung und OppositionDie Unterschiede zwischen den einzelnen Regierungsparteien aber auch zu den Parteien in der Opposition fallen sehr deutlich aus. Die CDU wird dabei auf der Skala von minus fünf bis plus fünf ("Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit von ...?") mit einem Durchschnittswert von 0,6 bewertet, der Juniorpartner SPD aber mit 1,6. Die beiden im Landtag vertretenen Oppositionsparteien erhalten eine deutlich negative Beurteilung: Linke minus 1,8 und die AfD minus 3,7.Gewünschte/r Ministerpräsident/in: Bei der Frage, wen man lieber als Regierungschef/in im Saarland hätte, verfügt die stellvertretende Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) mit 52 Prozent über einen sehr deutlichen Vorsprung vor Amtsinhaber Tobias Hans (CDU), der nur auf 31 Prozent kommt (weiß nicht/unbekannt: 10 Prozent; weder noch: 7 Prozent).Auf der Skala von minus fünf bis plus fünf ("Was halten Sie von ...?") wird Tobias Hans mit einem Durchschnittswert von 1,1 bewertet, während Anke Rehlinger sehr gute 2,2 erhält.Bewertung von KoalitionsmodellenVon allen politisch denkbaren Koalitionen wird lediglich eine große Koalition unter Führung der SPD mehrheitlich (48 Prozent) gut gefunden, 22 Prozent fänden die schlecht, und 26 Prozent wäre sie egal (weiß nicht: 4 Prozent). Alle anderen Regierungsbündnisse fänden jeweils mehr Befragte "schlecht" als "gut".Wichtigste Themen: Das aktuell wichtigste Problem im Land ist das Thema Arbeitslosigkeit, das von 20 Prozent genannt wird, vor den Themen Corona (17 Prozent), Infrastruktur (17 Prozent), Benzinpreise/Inflation (15 Prozent), Umwelt/Energiewende (11 Prozent), Ukraine-Konflikt (10 Prozent) und Strukturwandel (10 Prozent). Eine Vielzahl anderer Probleme wird von jeweils weniger als 10 Prozent der Befragten genannt (möglich waren bis zu zwei Nennungen).Kompetenzen: Beim Thema "Arbeitsplätze" wird der SPD ebenso wie beim Thema "Wirtschaft" mit 46 Prozent bzw. 39 Prozent die größte Kompetenz zugeschrieben. Danach folgt mit Abstand die CDU mit 22 Prozent bzw. 23 Prozent (andere Parteien jeweils maximal 3 Prozent; keine: 10 Prozent bzw. 15 Prozent; weiß nicht: jeweils 16 Prozent). Lediglich beim Thema "Corona" liegt die CDU mit 30 Prozent in der Kompetenzzuweisung vor der SPD mit 24 Prozent (andere Parteien jeweils maximal 3 Prozent; keine: 17 Prozent; weiß nicht: 19 Prozent).Die Umfrage zu diesem Politbarometer Extra wurde wie immer von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in der Zeit vom 15. bis zum 17. März 2022 unter 1.024 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten im Saarland telefonisch erhoben. Die Befragung ist repräsentativ für die dortige wahlberechtigte Bevölkerung. Der Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent gut +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozent gut +/- zwei Prozentpunkte. Das nächste Politbarometer Extra zum Saarland sendet das ZDF am Donnerstag, 24. März 2022, im "heute journal" und das nächste bundesweite Politbarometer am Freitag, 8. 