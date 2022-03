Bern (ots) -Am 20. März ist Weltmundgesundheitstag. Er steht unter dem Motto "Sei stolz auf deinen Mund". Die Aktion will Menschen weltweit dazu motivieren, Mund und Zähne zu schätzen und zu pflegen.Erkrankungen im Mund und an den Zähnen führen zu Schmerzen und sozialer Isolation. Sie beeinträchtigen die betroffenen Menschen ein Leben lang. Deshalb begeht der Weltverband der Zahnärzte (FDI) jedes Jahr am 20. März den Weltmundgesundheitstag (World Oral Health Day, kurz WOHD). Ziel ist es, Menschen auf der ganzen Welt das Wissen, die Mittel und das Selbstvertrauen für eine gute Mundgesundheit zu vermitteln.Das aktuelle Kampagnenmotto lautet "Sei stolz auf deinen Mund!" Damit will die FDI die Menschen motivieren, ihren Mund zu schätzen und zu pflegen. Eine gute Mundgesundheit wirkt sich positiv auf die Lebensqualität aus. So können gesunde Zähne Selbstvertrauen vermitteln, und ein gesunder Mund ermöglicht es, ohne Sorgen zu lachen, zu essen und mit anderen Menschen zu sprechen. Deshalb lohnt es sich für Menschen in jedem Alter, Mund und Zähnen Sorge zu tragen. Auf der Kampagnenwebsite www.wohd.org und auf Social Media können Menschen weltweit die Kampagne unterstützen.Wer zuverlässige Informationen über die Mundgesundheit sucht, wird auf der Website der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft SSO fündig: www.sso.ch. Eine Suchfunktion hilft einen passenden SSO-Zahnarzt oder eine passende SSO-Zahnärztin zu finden. Und bei Unfällen oder im Notfall ist der Zahnarzt, der für die Region zuständig ist, rasch ermittelt.Pressekontakt:Für weitere Informationen steht Ihnen zur Verfügung:Marco Tackenberg, Mediensprecher031 310 20 80, marco.tackenberg@sso.chOriginal-Content von: Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007849/100886711